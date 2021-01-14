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習促建擴內需制度 「假日經濟」寫入十四五

中國 15:49 2021/01/14

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過去一年，中國在全球疫情防控方面明顯優於各國，經濟增長表現也在主要經濟體中一枝獨秀。其中，擴內需促銷費功不可沒。尤其是內地民眾強大的消費力在節假日釋放，致「假日經濟」靚麗矚目。為此，不少地方政府紛將「假日經濟」寫入今年開始實施的「十四五」規劃。

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