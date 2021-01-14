習促建擴內需制度 「假日經濟」寫入十四五 中國 15:49 2021/01/14 分享： 過去一年，中國在全球疫情防控方面明顯優於各國，經濟增長表現也在主要經濟體中一枝獨秀。其中，擴內需促銷費功不可沒。尤其是內地民眾強大的消費力在節假日釋放，致「假日經濟」靚麗矚目。為此，不少地方政府紛將「假日經濟」寫入今年開始實施的「十四五」規劃。 ... 相關文章 23歲女員工猝死 拼多多「底層人拿命換錢」論被央視批 2021/01/05 23歲女員工猝死 拼多多「底層人拿命換錢」論被央視批 內地外賣員猝死 餓了麼指非僱傭關係：人道提供2千元 2021/01/07 內地外賣員猝死 餓了麼指非僱傭關係：人道提供2千元 地方規劃「十四五」 數字經濟、區域經濟、假日消費成熱詞 2020/12/16 地方規劃「十四五」 數字經濟、區域經濟、假日消費成熱詞 【中國經濟】中央擴內需消費仍不振 如何令民眾多花錢？ 2020/12/24 【中國經濟】中央擴內需消費仍不振 如何令民眾多花錢？ 【中經會】中經會提明年八項任務 兩大重點安全與內循環 2020/12/18 【中經會】中經會提明年八項任務 兩大重點安全與內循環 疫情 家電 經濟 習近平 中美關係 零售 社會消費品零售總額 中華人民共和國商務部 元旦 經濟內循環 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入