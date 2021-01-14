【Intel易帥】強大工程師掌舵 晶片巨人有望翻身？

新冠病毒疫情對半導體行業來說，不是危機，而是機遇，網購、在家工作熱潮，帶動晶片（內地稱芯片）需求急升，晶片業幾大巨企，如台積電（美︰TSM）、高通（美︰QCOM）股價愈升愈有，不少投資者都錄得可觀回報。惟買中半導體產業昔日王者的英特爾（Intel，美︰INTC），卻是中伏，Intel表現顯著落後。

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