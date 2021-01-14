【Intel易帥】強大工程師掌舵 晶片巨人有望翻身？ 國際 18:24 2021/01/14 分享： 新冠病毒疫情對半導體行業來說，不是危機，而是機遇，網購、在家工作熱潮，帶動晶片（內地稱芯片）需求急升，晶片業幾大巨企，如台積電（美︰TSM）、高通（美︰QCOM）股價愈升愈有，不少投資者都錄得可觀回報。惟買中半導體產業昔日王者的英特爾（Intel，美︰INTC），卻是中伏，Intel表現顯著落後。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 2021/01/13 國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 2021/01/12 科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 2021/01/11 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 2021/01/06 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 2021/01/02 疫情改變生活習慣 科技新貴繼續主宰？ 最新專欄文章 國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 2021/01/13 國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 2021/01/12 科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 2021/01/11 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 天下圍攻特朗普 只因犯了民主大忌 2021/01/10 天下圍攻特朗普 只因犯了民主大忌 侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 2021/01/07 侵粉淪為暴徒 特朗普責無旁貸 美股 經濟 Intel AMD Amazon 台積電 晶片 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入