共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 國際 08:55 2021/01/15 分享： ▲ 作者指出現代參院制度僵化如何加速兩黨政治分裂，更令美國的議會規程遭到拖慢。 美國大選結果塵埃落定，民主黨全取佐治亞州參議院關鍵兩席，令共和黨痛失參議院過半數席位的控制權。是次更為繼前總統奧巴馬執政時期以來，民主黨再次全面控制美國國會參眾兩院。 ... 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【彈劾特朗普】參議院或另投票 禁止特朗普再參選 2021/01/14 【彈劾特朗普】參議院或另投票 禁止特朗普再參選 【彈劾特朗普】特朗普料能完成任期 因參院拒提早審議 2021/01/14 【彈劾特朗普】特朗普料能完成任期 因參院拒提早審議 【國會暴亂】憂阻拜登施政 參院或不即時彈劾特朗普 2021/01/11 【國會暴亂】憂阻拜登施政 參院或不即時彈劾特朗普 【美國大選】佐治亞參院兩席為何重要？足以影響國會控制權 2021/01/06 【美國大選】佐治亞參院兩席為何重要？足以影響國會控制權 【美國大選】民主黨掌國會控制權 佐治亞州參院兩席全奪 2021/01/07 【美國大選】民主黨掌國會控制權 佐治亞州參院兩席全奪 最新專欄文章 後特朗普時代來臨 改革總統職權不容遲疑 2021/01/08 後特朗普時代來臨 改革總統職權不容遲疑 【變種病毒】生態失衡催生疫情 傳染病屬天災或人禍？ 2020/12/31 【變種病毒】生態失衡催生疫情 傳染病屬天災或人禍？ 英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 2020/12/18 英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 2020/12/11 人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 2020/12/04 美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 政治 選舉 麥康奈爾 美國 特朗普 彈劾 美國國會 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入