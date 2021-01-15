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共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局

國際 08:55 2021/01/15

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作者指出現代參院制度僵化如何加速兩黨政治分裂，更令美國的議會規程遭到拖慢。

美國大選結果塵埃落定，民主黨全取佐治亞州參議院關鍵兩席，令共和黨痛失參議院過半數席位的控制權。是次更為繼前總統奧巴馬執政時期以來，民主黨再次全面控制美國國會參眾兩院。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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