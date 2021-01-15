國家隊會師中移動 誓全殲淡友？ 名家專欄 2021/01/15 分享： 美國制裁中國移動（00941）為首3大中資電訊股消息漸消化，盈富基金（02800）彈弓手宣布重新投資華府禁投名單上股份。中移動昨日再起動，大升近3%。 中移動昨高見48.1元，收報47.15元，再升 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 阿里不被制裁 價跌更見吸引 今日 阿里不被制裁 價跌更見吸引 最新專欄文章 【中移動股價】北水挾倉未收手 中移動淡友全蝕入肉 2021/01/14 【中移動股價】北水挾倉未收手 中移動淡友全蝕入肉 透視中港美 - 二千億成交新常態 港股大時代重臨？ 2021/01/14 二千億成交新常態 港股大時代重臨？ 大市成交連日2000億 港股升市有餘未盡 2021/01/13 大市成交連日2000億 港股升市有餘未盡 透視中港美 - 友邦新高成「紅底」 穩陣藍籌可長揸 2021/01/13 友邦新高成「紅底」 穩陣藍籌可長揸 【友邦股價】友邦強勢闖「紅底股」 三大利好發酵 2021/01/12 【友邦股價】友邦強勢闖「紅底股」 三大利好發酵 港股 基金 證監會 中資電訊股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入