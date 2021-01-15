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國家隊會師中移動 誓全殲淡友？

名家專欄 2021/01/15

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美國制裁中國移動（00941）為首3大中資電訊股消息漸消化，盈富基金（02800）彈弓手宣布重新投資華府禁投名單上股份。中移動昨日再起動，大升近3%。

中移動昨高見48.1元，收報47.15元，再升

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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