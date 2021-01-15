WhatsApp用戶出走 fb股價反而硬淨？ 名家專欄 2021/01/15 分享： 近日Facebook（美：FB）更新旗下通訊應用程式WhatsApp的私隱條款，引發大批用戶遷至Signal、Telegram等應用程式。然而，Facebook的股價早前雖然回吐，但跌幅有限，反映市場 ... 撰文 : 侯景成 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 傳統車廠爭做電動車 最怕淪為代工 2021/01/14 傳統車廠爭做電動車 最怕淪為代工 交易講場 - 藥明信達生物股價強勢 怎選藥股？ 2021/01/13 藥明信達生物股價強勢 怎選藥股？ 交易講場 - 電動車浪潮 一文看清產業鏈股份 2021/01/12 電動車浪潮 一文看清產業鏈股份 交易講場 - 拜登「藍色浪潮」號角響起 防美元倒轉炒 2021/01/11 拜登「藍色浪潮」號角響起 防美元倒轉炒 交易講場 - 揭Tesla升不停之謎 股價闖千美元？ 2021/01/09 揭Tesla升不停之謎 股價闖千美元？ 金融 Facebook（美：FB） Twitter（美：TWTR） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美國 特朗普 社交平台 WhatsApp Telegram Signal 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入