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WhatsApp用戶出走 fb股價反而硬淨？

名家專欄 2021/01/15

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近日Facebook（美：FB）更新旗下通訊應用程式WhatsApp的私隱條款，引發大批用戶遷至Signal、Telegram等應用程式。然而，Facebook的股價早前雖然回吐，但跌幅有限，反映市場

...

撰文 : 侯景成

欄名 : 交易講場

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