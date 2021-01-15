鑽石山站上蓋靚地變綠置居 資源傾斜公屋戶

房委會日前公布，選擇以鑽石山的前大磡村項目第2期作為「綠置居2021」推售項目，以市區一綫地段作為綠置居選址，背後自然是擔心再次滯銷，但最終會否造成資源過於傾斜在公屋戶上，反而吸引更多人申請公屋。

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