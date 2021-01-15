鑽石山站上蓋靚地變綠置居 資源傾斜公屋戶 名家專欄 12:16 2021/01/15 分享： 房委會日前公布，選擇以鑽石山的前大磡村項目第2期作為「綠置居2021」推售項目，以市區一綫地段作為綠置居選址，背後自然是擔心再次滯銷，但最終會否造成資源過於傾斜在公屋戶上，反而吸引更多人申請公屋。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 你有試過Google搵居屋2020？ 2020/12/28 你有試過Google搵居屋2020？ 邊個想新年快落？ 2021/01/04 邊個想新年快落？ 納米樓的終極考驗 2020/12/28 納米樓的終極考驗 最新專欄文章 老人院舖高息回報 有辣有唔辣 2021/01/14 老人院舖高息回報 有辣有唔辣 賣樓也要平衡風險 2021/01/13 賣樓也要平衡風險 新盤優惠多多買家仍須平衡風險 2021/01/12 新盤優惠多多買家仍須平衡風險 左翼居民不會去右翼？ 2021/01/11 左翼居民不會去右翼？ 私樓版本置安心計劃究竟吸唔吸引？ 2021/01/08 私樓版本置安心計劃究竟吸唔吸引？ 居屋 公屋 補貼 綠置居 港鐵 龍蟠苑 星河明居 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入