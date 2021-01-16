【拜登就職】谷經濟只是幌子 派錢已成政治訴求 國際 08:55 2021/01/16 分享： 美國候任總統拜登（Joe Biden）下周才正式就任，本周卻已率先公布救市措施，聯邦政府慷慨解囊大灑金錢，規模達1.9萬億美元，而且加碼派錢，全美成年人每人派多1,400美元（約1.1萬港元），連同早前派的600美元，共派2,000美元。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 2021/01/15 共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 【Intel易帥】強大工程師掌舵 晶片巨人有望翻身？ 2021/01/14 【Intel易帥】強大工程師掌舵 晶片巨人有望翻身？ 國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 2021/01/13 國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 2021/01/12 科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 2021/01/11 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 最新專欄文章 【Intel易帥】強大工程師掌舵 晶片巨人有望翻身？ 2021/01/14 【Intel易帥】強大工程師掌舵 晶片巨人有望翻身？ 國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 2021/01/13 國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 2021/01/12 科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 2021/01/11 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 天下圍攻特朗普 只因犯了民主大忌 2021/01/10 天下圍攻特朗普 只因犯了民主大忌 經濟 疫情 政治 特朗普 拜登 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入