禁投令突襲小米 撈底待國家隊進擊 名家專欄 2021/01/16 分享： 美國旨在切斷中資企業資金鏈的制裁戰綫不斷拉闊，國防部於本港時間周五凌晨突公布新一份9家中資企業禁投黑名單，中資科技股龍頭之一小米（01810）赫然上榜，市場人士無不被殺個措手不及。 小米昨午最多急瀉近 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 微盟要吸納 高增長持續 今日 微盟要吸納 高增長持續 騰訊業務強勁 大行皆籲買入 今日 騰訊業務強勁 大行皆籲買入 最新專欄文章 【小米股價】小米股價愈跌愈深 國家隊護盤主力未出動 2021/01/15 【小米股價】小米股價愈跌愈深 國家隊護盤主力未出動 透視中港美 - 國家隊會師中移動 誓全殲淡友？ 2021/01/15 國家隊會師中移動 誓全殲淡友？ 【中移動股價】北水挾倉未收手 中移動淡友全蝕入肉 2021/01/14 【中移動股價】北水挾倉未收手 中移動淡友全蝕入肉 透視中港美 - 二千億成交新常態 港股大時代重臨？ 2021/01/14 二千億成交新常態 港股大時代重臨？ 大市成交連日2000億 港股升市有餘未盡 2021/01/13 大市成交連日2000億 港股升市有餘未盡 成交 特朗普 小米 制裁 中資電訊股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入