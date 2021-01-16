禁投令突襲小米 撈底待國家隊進擊

美國旨在切斷中資企業資金鏈的制裁戰綫不斷拉闊，國防部於本港時間周五凌晨突公布新一份9家中資企業禁投黑名單，中資科技股龍頭之一小米（01810）赫然上榜，市場人士無不被殺個措手不及。

小米昨午最多急瀉近

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