【拜登就職】耶倫任財長難左右聯儲局 幣策料續易鬆難緊 國際 19:49 2021/01/17 分享： 拜登（Joe Biden）不像特朗普（Donald Trump），絕不可能公開向聯儲局施壓，要求局方實施更寬鬆貨幣政策，以至減息至負利率來支撐美國經濟。惟外間相信以現時經濟狀況，聯儲局調整貨幣政策時，放水的機會遠高於收水。 ... 相關文章 【美國疫情】拜登豪言上任百日可打1億疫苗 如何做得到？ 今日 【美國疫情】拜登豪言上任百日可打1億疫苗 如何做得到？ 【拜登就職】就任首日擬簽署多項行政命令 逆轉特朗普政策 今日 【拜登就職】就任首日擬簽署多項行政命令 逆轉特朗普政策 【新冠肺炎】獨立調查小組批世衛 判斷力嚴重受限 今日 【新冠肺炎】獨立調查小組批世衛 判斷力嚴重受限 【輝瑞疫苗】以色列逾兩成人口已接種 13人接種後面癱 今日 【輝瑞疫苗】以色列逾兩成人口已接種 13人接種後面癱 【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者 今日 【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者 疫情 貨幣政策 負利率 耶倫 拜登 美國聯儲局 美國 紓困措施 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入