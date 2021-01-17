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【拜登就職】耶倫任財長難左右聯儲局 幣策料續易鬆難緊

國際 19:49 2021/01/17

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拜登（Joe Biden）不像特朗普（Donald Trump），絕不可能公開向聯儲局施壓，要求局方實施更寬鬆貨幣政策，以至減息至負利率來支撐美國經濟。惟外間相信以現時經濟狀況，聯儲局調整貨幣政策時，放水的機會遠高於收水。

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