【拜登就職】耶倫任財長難左右聯儲局 幣策料續易鬆難緊

拜登（Joe Biden）不像特朗普（Donald Trump），絕不可能公開向聯儲局施壓，要求局方實施更寬鬆貨幣政策，以至減息至負利率來支撐美國經濟。惟外間相信以現時經濟狀況，聯儲局調整貨幣政策時，放水的機會遠高於收水。

...