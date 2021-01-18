「短視頻第一股」 快手3大亮點受捧

「短視頻第一股」快手快將登場，傳本周將開啟路演，料集資390億元的快手勢將打響本港今年大型新股頭炮。若投資者翻查資料可發現，雖然快手去年前三季經調整虧損高達72.44億元人民幣，但快手據報已率先獲大型

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