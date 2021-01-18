「短視頻第一股」 快手3大亮點受捧 名家專欄 2021/01/18 分享： 「短視頻第一股」快手快將登場，傳本周將開啟路演，料集資390億元的快手勢將打響本港今年大型新股頭炮。若投資者翻查資料可發現，雖然快手去年前三季經調整虧損高達72.44億元人民幣，但快手據報已率先獲大型 ... 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 環球車業芯片荒 又關美制裁中國事？ 2021/01/16 環球車業芯片荒 又關美制裁中國事？ 交易講場 - WhatsApp用戶出走 fb股價反而硬淨？ 2021/01/15 WhatsApp用戶出走 fb股價反而硬淨？ 交易講場 - 傳統車廠爭做電動車 最怕淪為代工 2021/01/14 傳統車廠爭做電動車 最怕淪為代工 交易講場 - 藥明信達生物股價強勢 怎選藥股？ 2021/01/13 藥明信達生物股價強勢 怎選藥股？ 交易講場 - 電動車浪潮 一文看清產業鏈股份 2021/01/12 電動車浪潮 一文看清產業鏈股份 金融 IPO 集資 抖音 同股不同權 營收 醫渡科技（02158） 騰訊控股（00700） 百度（美：BIDU） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入