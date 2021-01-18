防疫研放寬陷兩難 政府日內拍板 憂疫情惡化 惟不寬恐新春後現結業潮 名家專欄 2021/01/18 分享： 政府正研究是否逐步放寬防疫措施，卻陷兩難局面，一方面確診數字急彈，放寬恐令疫情惡化，但若不放寬，農曆新年將至，不少業界恐爆結業潮。政府這兩天將有決定。 港府新一輪防疫措施周三（1月20日）到期，有關措施 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 財司：疫情衝擊 失業率勢破16年高 今日 財司：疫情衝擊 失業率勢破16年高 最新專欄文章 有政戲 - 持BNO不准任公僕？ 消息：傳言不確 2021/01/15 持BNO不准任公僕？ 消息：傳言不確 有政戲 - 提早關商場？ 消息：政府暫無意實行 2021/01/14 提早關商場？ 消息：政府暫無意實行 有政戲 - 中央研政改「大手術」 立會選舉再押後？ 2021/01/13 中央研政改「大手術」 立會選舉再押後？ 有政戲 - BNO移民風波 京怎看雙重國籍？ 2021/01/12 BNO移民風波 京怎看雙重國籍？ 有政戲 - 財爺吹淡風 預算案「大減派糖」？ 2021/01/11 財爺吹淡風 預算案「大減派糖」？ 疫情 香港 行業 限聚令 農曆新年 聖誕節 陳肇始 健身 美容 食物及衞生局 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入