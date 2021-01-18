政府正研究是否逐步放寬防疫措施，卻陷兩難局面，一方面確診數字急彈，放寬恐令疫情惡化，但若不放寬，農曆新年將至，不少業界恐爆結業潮。政府這兩天將有決定。

港府新一輪防疫措施周三（1月20日）到期，有關措施

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