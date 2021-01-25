這個冬天不太冷 發展商追吃「新盤氣流」

2021年1月短短首23日，便有兩個全新盤推出市場並已經開售，包括啟德MONACO（MONACO第1期）及將軍澳日出康城第X期LP10，尚有多個全新盤，分布山頂、灣仔、馬鞍山將於本周陸續開售。經過去年12月新盤淡市，全新盤為樓市帶來新氣象，特別是啟德MONACO及將軍澳LP10引發出一股「新盤氣流」。

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