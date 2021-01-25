這個冬天不太冷 發展商追吃「新盤氣流」 名家專欄 08:00 2021/01/25 分享： 2021年1月短短首23日，便有兩個全新盤推出市場並已經開售，包括啟德MONACO（MONACO第1期）及將軍澳日出康城第X期LP10，尚有多個全新盤，分布山頂、灣仔、馬鞍山將於本周陸續開售。經過去年12月新盤淡市，全新盤為樓市帶來新氣象，特別是啟德MONACO及將軍澳LP10引發出一股「新盤氣流」。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤試水温 定價逐見進取 2021/01/23 新盤試水温 定價逐見進取 新盤賣樓量減 冀細水長流 2021/01/20 新盤賣樓量減 冀細水長流 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 2021/01/22 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 最新專欄文章 核心區舖位成交增的啟示 2021/01/21 核心區舖位成交增的啟示 200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？ 2021/01/20 200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？ MONACO熱賣可帶動新盤銷情？ 2021/01/19 MONACO熱賣可帶動新盤銷情？ 當譚仔進駐海港城…… 2021/01/18 當譚仔進駐海港城…… 鑽石山站上蓋靚地變綠置居 資源傾斜公屋戶 2021/01/15 鑽石山站上蓋靚地變綠置居 資源傾斜公屋戶 一手市場 將軍澳 LP10 啟德 日出康城 SEA TO SKY CAPRI 海天晉 嘉峯匯 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入