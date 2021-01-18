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【騰訊股價】北方買起騰訊創新高 捕捉接力科網股

名家專欄 13:22 2021/01/18

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新年以來北水湧港不斷提速，騰訊 （00700） 今早強勢破頂再創新高，同為中資龍頭科技股的美團 （03690） 急升逾半成，連帶受美國禁投令重創的小米 （01810） 今早亦止瀉反彈，主力推升動力正是北水。

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欄名 : 透視中港美

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