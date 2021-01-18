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Twitter與特朗普 因利而合 因利而散

國際 16:40 2021/01/18

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本欄日前於「Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管」一文提及，美國總統特朗普（Donald Trump）根本長期持續違反Twitter用戶規範，不時發表誇張失實或具冒犯性的言論，為何Twitter一直沒有行動，要待如今特朗普任期快將完結才突然出手？

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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