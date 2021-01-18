Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 國際 16:40 2021/01/18 分享： 本欄日前於「Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管」一文提及，美國總統特朗普（Donald Trump）根本長期持續違反Twitter用戶規範，不時發表誇張失實或具冒犯性的言論，為何Twitter一直沒有行動，要待如今特朗普任期快將完結才突然出手？ ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【拜登就職】重塑美國領導地位 恐知易行難 2021/01/17 【拜登就職】重塑美國領導地位 恐知易行難 【拜登就職】谷經濟只是幌子 派錢已成政治訴求 2021/01/16 【拜登就職】谷經濟只是幌子 派錢已成政治訴求 【Intel易帥】強大工程師掌舵 晶片巨人有望翻身？ 2021/01/14 【Intel易帥】強大工程師掌舵 晶片巨人有望翻身？ 國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 2021/01/13 國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 2021/01/12 科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 社交平台 特朗普 Twitter Facebook Twitter（美：TWTR） Facebook（美：FB） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入