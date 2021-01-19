Signal真是私隱鬥士？ 只怕世上無免費午餐

社交平台巨頭群起封殺美國總統特朗普（Donald Trump）及右翼組織，引發網絡世界聲討之聲不絕之際，通訊程式WhatsApp卻於風頭火勢下，宣布修改私隱條款，強制與母公司Facebook分享用戶資料，不接受的用戶會被刪除帳戶，引發公關災難，大批用戶轉用私隱保護較佳的Signal。

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