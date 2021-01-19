Signal真是私隱鬥士？ 只怕世上無免費午餐 國際 12:05 2021/01/19 分享： 社交平台巨頭群起封殺美國總統特朗普（Donald Trump）及右翼組織，引發網絡世界聲討之聲不絕之際，通訊程式WhatsApp卻於風頭火勢下，宣布修改私隱條款，強制與母公司Facebook分享用戶資料，不接受的用戶會被刪除帳戶，引發公關災難，大批用戶轉用私隱保護較佳的Signal。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 2021/01/11 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 2021/01/18 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 2021/01/12 科企狙擊右翼陣營 3大原因難留手 國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 2021/01/13 國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 2021/01/15 共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 最新專欄文章 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 2021/01/18 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 【拜登就職】重塑美國領導地位 恐知易行難 2021/01/17 【拜登就職】重塑美國領導地位 恐知易行難 【拜登就職】谷經濟只是幌子 派錢已成政治訴求 2021/01/16 【拜登就職】谷經濟只是幌子 派錢已成政治訴求 【Intel易帥】強大工程師掌舵 晶片巨人有望翻身？ 2021/01/14 【Intel易帥】強大工程師掌舵 晶片巨人有望翻身？ 國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 2021/01/13 國會衝突暴露分歧 共和黨陷分裂進退維谷 社交平台 Signal WhatsApp Telegram 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入