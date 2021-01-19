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北水湧騰訊破頂 京東健康接力黑馬

名家專欄 2021/01/19

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新年以來北水湧港不斷提速，騰訊（00700）昨早強勢破頂再創新高，同為中資龍頭科技股的美團（03690）急升逾半成，連帶受美國禁投令重創的小米（01810）昨早亦止瀉反彈，主要推升動力正是北水。

騰訊昨

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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