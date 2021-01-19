北水湧騰訊破頂 京東健康接力黑馬 名家專欄 2021/01/19 分享： 新年以來北水湧港不斷提速，騰訊（00700）昨早強勢破頂再創新高，同為中資龍頭科技股的美團（03690）急升逾半成，連帶受美國禁投令重創的小米（01810）昨早亦止瀉反彈，主要推升動力正是北水。 騰訊昨 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 新特盈利大增 綠色能源吃香 今日 新特盈利大增 綠色能源吃香 丘鈦發布盈喜 股價更上層樓 今日 丘鈦發布盈喜 股價更上層樓 最新專欄文章 【騰訊股價】北方買起騰訊創新高 捕捉接力科網股 2021/01/18 【騰訊股價】北方買起騰訊創新高 捕捉接力科網股 透視中港美 - A股慢牛加速 投資A股全攻略 2021/01/18 A股慢牛加速 投資A股全攻略 透視中港美 - 禁投令突襲小米 撈底待國家隊進擊 2021/01/16 禁投令突襲小米 撈底待國家隊進擊 【小米股價】小米股價愈跌愈深 國家隊護盤主力未出動 2021/01/15 【小米股價】小米股價愈跌愈深 國家隊護盤主力未出動 透視中港美 - 國家隊會師中移動 誓全殲淡友？ 2021/01/15 國家隊會師中移動 誓全殲淡友？ 北水流入 港股 港股通 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入