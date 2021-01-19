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華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴

國際 16:05 2021/01/19

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美國新總統拜登（Joe Biden）傳聞委任亨斯勒（Gary Gensler）為美國證券交易委員會（SEC，即美國證監）主席 。以下文章於去年11月13日首次發布，正是談及華爾街對這位商品期貨交易委員會（CFTC）前主席，並可窺探拜登未來幾年對金融業監管的想法，今日與大家再次重溫。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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