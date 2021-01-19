華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 國際 16:05 2021/01/19 分享： 美國新總統拜登（Joe Biden）傳聞委任亨斯勒（Gary Gensler）為美國證券交易委員會（SEC，即美國證監）主席 。以下文章於去年11月13日首次發布，正是談及華爾街對這位商品期貨交易委員會（CFTC）前主席，並可窺探拜登未來幾年對金融業監管的想法，今日與大家再次重溫。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 Signal真是私隱鬥士？ 只怕世上無免費午餐 今日 Signal真是私隱鬥士？ 只怕世上無免費午餐 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 2021/01/18 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 【拜登就職】重塑美國領導地位 恐知易行難 2021/01/17 【拜登就職】重塑美國領導地位 恐知易行難 【拜登就職】谷經濟只是幌子 派錢已成政治訴求 2021/01/16 【拜登就職】谷經濟只是幌子 派錢已成政治訴求 【Intel易帥】強大工程師掌舵 晶片巨人有望翻身？ 2021/01/14 【Intel易帥】強大工程師掌舵 晶片巨人有望翻身？ 金融監管機構 拜登 商品期貨 白宮 總統大選 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入