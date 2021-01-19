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發展商趁旺市火速推盤 背後三大思量

名家專欄 14:00 2021/01/19

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啟德新盤MONACO首輪145伙成功沽清，隨即加推趕周四（21日）賣，搶先將軍澳日出康城LP10開售前，推出第二輪133伙，反映發展商希望趁疫情惡化前，再下一城加快賣樓。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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