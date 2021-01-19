發展商趁旺市火速推盤 背後三大思量 名家專欄 14:00 2021/01/19 分享： 啟德新盤MONACO首輪145伙成功沽清，隨即加推趕周四（21日）賣，搶先將軍澳日出康城LP10開售前，推出第二輪133伙，反映發展商希望趁疫情惡化前，再下一城加快賣樓。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤優惠多多買家仍須平衡風險 2021/01/12 新盤優惠多多買家仍須平衡風險 新盤付款方法 點只呼吸咁簡單 2021/01/13 新盤付款方法 點只呼吸咁簡單 2021年 哪類新盤熱賣？ 2021/01/14 2021年 哪類新盤熱賣？ 啟德MONACO開紅盤 為新盤市場帶來啟示 2021/01/18 啟德MONACO開紅盤 為新盤市場帶來啟示 最新專欄文章 專家樓論 - 確診又破百 中斷小陽春？ 今日 確診又破百 中斷小陽春？ 專家樓論 - 啟德MONACO開紅盤 為新盤市場帶來啟示 2021/01/18 啟德MONACO開紅盤 為新盤市場帶來啟示 專家樓論 - 真「疫」市奇葩 2021/01/18 真「疫」市奇葩 專家樓論 - 二手旺市早臨 後市仍然添憂 2021/01/16 二手旺市早臨 後市仍然添憂 專家樓論 - 續租金鐘商廈 觀塘價成交 2021/01/15 續租金鐘商廈 觀塘價成交 一手市場 發展商 失業率 康城 啟德 會德豐地產 LP10 MONACO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入