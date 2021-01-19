內地名牌股群集 北水強勢望持續 名家專欄 2021/01/19 分享： 近期北水掃貨力度甚強，年初至今累計淨流入達1,587億元。自滬深港通2014年開通以來，資金南下愈發甚強。到底背後原因是甚麼？對未來北水走向有何啟示？ 資料顯示，2020年全年南下資金淨流入達6,721 ... 撰文 : 袁諾曦 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 「短視頻第一股」 快手3大亮點受捧 2021/01/18 「短視頻第一股」 快手3大亮點受捧 交易講場 - 環球車業芯片荒 又關美制裁中國事？ 2021/01/16 環球車業芯片荒 又關美制裁中國事？ 交易講場 - WhatsApp用戶出走 fb股價反而硬淨？ 2021/01/15 WhatsApp用戶出走 fb股價反而硬淨？ 交易講場 - 傳統車廠爭做電動車 最怕淪為代工 2021/01/14 傳統車廠爭做電動車 最怕淪為代工 交易講場 - 藥明信達生物股價強勢 怎選藥股？ 2021/01/13 藥明信達生物股價強勢 怎選藥股？ 港股 北水流入 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 思摩爾國際（06969） 中國飛鶴（06186） 互聯互通 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入