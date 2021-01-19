內地名牌股群集 北水強勢望持續

近期北水掃貨力度甚強，年初至今累計淨流入達1,587億元。自滬深港通2014年開通以來，資金南下愈發甚強。到底背後原因是甚麼？對未來北水走向有何啟示？

資料顯示，2020年全年南下資金淨流入達6,721

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