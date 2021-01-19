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MONACO熱賣可帶動新盤銷情？

名家專欄 15:26 2021/01/19

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近日啟德新盤MONACO首輪推售即日沽清，成功開紅盤，啟德區屬今年最多新盤供應的區域，對於稍後推售的新盤，定價必定有推動作用。

...

欄名 : 樓市分析

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