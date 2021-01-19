MONACO熱賣可帶動新盤銷情？ 名家專欄 15:26 2021/01/19 分享： 近日啟德新盤MONACO首輪推售即日沽清，成功開紅盤，啟德區屬今年最多新盤供應的區域，對於稍後推售的新盤，定價必定有推動作用。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 2021新盤上車何處尋？ 2021/01/11 2021新盤上車何處尋？ 新盤付款方法 點只呼吸咁簡單 2021/01/13 新盤付款方法 點只呼吸咁簡單 LP10及MONACO同期推 準買家點揀 2021/01/14 LP10及MONACO同期推 準買家點揀 最新專欄文章 當譚仔進駐海港城…… 2021/01/18 當譚仔進駐海港城…… 鑽石山站上蓋靚地變綠置居 資源傾斜公屋戶 2021/01/15 鑽石山站上蓋靚地變綠置居 資源傾斜公屋戶 老人院舖高息回報 有辣有唔辣 2021/01/14 老人院舖高息回報 有辣有唔辣 賣樓也要平衡風險 2021/01/13 賣樓也要平衡風險 新盤優惠多多買家仍須平衡風險 2021/01/12 新盤優惠多多買家仍須平衡風險 一手市場 發展商 樓價 啟德 MONACO 啟德1號(I) 維港1號 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入