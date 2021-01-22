反疫苗運動源於公眾不信任 破解陰謀論助普及接種 國際 12:05 2021/01/22 分享： ▲ 作者於書中剖析反疫苗運動歷史及反疫苗主義者的心理，更建議社會各界可用甚麼方式釋除公眾對疫苗的疑慮。 新冠肺炎疫情已持續一年，英美等國的疫情仍未見大幅緩和，全球多國都加緊為民眾接種新冠疫苗。但挪威等地相繼出現民眾接種疫苗後死亡的個案，不禁令公眾憂慮疫苗副作用的問題，法國等地更掀起反疫苗浪潮。 ... 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【新冠疫苗】幾内亞僅獲25劑 譚德塞：災難性道德淪喪 2021/01/19 【新冠疫苗】幾内亞僅獲25劑 譚德塞：災難性道德淪喪 【輝瑞疫苗】挪威33名長者死 當局指與疫苗無關 2021/01/19 【輝瑞疫苗】挪威33名長者死 當局指與疫苗無關 【Moderna疫苗】接種後嚴重過敏 加州暫停打同批疫苗 2021/01/19 【Moderna疫苗】接種後嚴重過敏 加州暫停打同批疫苗 【新冠疫苗】印度近450人出現副作用 1人接種後死亡 2021/01/18 【新冠疫苗】印度近450人出現副作用 1人接種後死亡 【美國疫情】拜登指上任百日可打1億疫苗 福西稱可行 2021/01/18 【美國疫情】拜登指上任百日可打1億疫苗 福西稱可行 最新專欄文章 共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 2021/01/15 共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 後特朗普時代來臨 改革總統職權不容遲疑 2021/01/08 後特朗普時代來臨 改革總統職權不容遲疑 【變種病毒】生態失衡催生疫情 傳染病屬天災或人禍？ 2020/12/31 【變種病毒】生態失衡催生疫情 傳染病屬天災或人禍？ 英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 2020/12/18 英歐為何步向離婚？ 談判延期難阻硬脫歐 人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 2020/12/11 人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 傳染病 疫情 假新聞 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入