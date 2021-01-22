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反疫苗運動源於公眾不信任 破解陰謀論助普及接種

國際 12:05 2021/01/22

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作者於書中剖析反疫苗運動歷史及反疫苗主義者的心理，更建議社會各界可用甚麼方式釋除公眾對疫苗的疑慮。

新冠肺炎疫情已持續一年，英美等國的疫情仍未見大幅緩和，全球多國都加緊為民眾接種新冠疫苗。但挪威等地相繼出現民眾接種疫苗後死亡的個案，不禁令公眾憂慮疫苗副作用的問題，法國等地更掀起反疫苗浪潮。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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