歐中關係走向 全看誰人接班默克爾

德國總理默克爾（Angela Merkel）相信可以商業帶動中國改革，亦是中歐投資協議早前順利簽訂的主要原因。惟鐵娘子的任期已近尾聲，誰人接班成為下任德國總理，以德國馬首是瞻的歐盟，對華態度恐怕也會有變，甚至截然不同。

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