歐中關係走向 全看誰人接班默克爾 國際 12:05 2021/01/20 分享： 德國總理默克爾（Angela Merkel）相信可以商業帶動中國改革，亦是中歐投資協議早前順利簽訂的主要原因。惟鐵娘子的任期已近尾聲，誰人接班成為下任德國總理，以德國馬首是瞻的歐盟，對華態度恐怕也會有變，甚至截然不同。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 2021/01/19 華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 Signal真是私隱鬥士？ 只怕世上無免費午餐 2021/01/19 Signal真是私隱鬥士？ 只怕世上無免費午餐 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 2021/01/18 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 【拜登就職】重塑美國領導地位 恐知易行難 2021/01/17 【拜登就職】重塑美國領導地位 恐知易行難 【拜登就職】谷經濟只是幌子 派錢已成政治訴求 2021/01/16 【拜登就職】谷經濟只是幌子 派錢已成政治訴求 選舉 中歐關係 默克爾 歐盟 德國基民盟 德國社會民主黨 德國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入