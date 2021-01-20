新盤賣樓量減 冀細水長流 名家專欄 07:00 2021/01/20 分享： 啟德及將軍澳日出康城兩盤先後開賣，但發展商都盡量減少開售的單位數量，一來疫情仍然嚴重，二來樓市仍未完全復甦，發展商取態較為審慎，希望先觀察銷售進度再作出相應部署。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 LP10及MONACO同期推 準買家點揀 2021/01/14 LP10及MONACO同期推 準買家點揀 啟德MONACO開紅盤 為新盤市場帶來啟示 2021/01/18 啟德MONACO開紅盤 為新盤市場帶來啟示 最新專欄文章 專家樓論 - 大銀碼新盤搶客 高成數免壓測樓按 今日 大銀碼新盤搶客 高成數免壓測樓按 專家樓論 - 發展商趁旺市火速推盤 背後三大思量 2021/01/19 發展商趁旺市火速推盤 背後三大思量 專家樓論 - 確診又破百 中斷小陽春？ 2021/01/19 確診又破百 中斷小陽春？ 專家樓論 - 啟德MONACO開紅盤 為新盤市場帶來啟示 2021/01/18 啟德MONACO開紅盤 為新盤市場帶來啟示 專家樓論 - 真「疫」市奇葩 2021/01/18 真「疫」市奇葩 一手市場 發展商 樓價 將軍澳 南豐 會德豐地產 日出康城 LP10 MONACO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入