  • 17°C
香港時間 : 2021120日 (週三) 07:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤賣樓量減 冀細水長流

名家專欄 07:00 2021/01/20

分享：

啟德及將軍澳日出康城兩盤先後開賣，但發展商都盡量減少開售的單位數量，一來疫情仍然嚴重，二來樓市仍未完全復甦，發展商取態較為審慎，希望先觀察銷售進度再作出相應部署。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

LP10及MONACO同期推 準買家點揀
2021/01/14
LP10及MONACO同期推 準買家點揀
啟德MONACO開紅盤 為新盤市場帶來啟示
2021/01/18
啟德MONACO開紅盤 為新盤市場帶來啟示

最新專欄文章

專家樓論 - 大銀碼新盤搶客 高成數免壓測樓按
今日
大銀碼新盤搶客 高成數免壓測樓按
專家樓論 - 發展商趁旺市火速推盤 背後三大思量
2021/01/19
發展商趁旺市火速推盤 背後三大思量
專家樓論 - 確診又破百 中斷小陽春？
2021/01/19
確診又破百 中斷小陽春？
專家樓論 - 啟德MONACO開紅盤 為新盤市場帶來啟示
2021/01/18
啟德MONACO開紅盤 為新盤市場帶來啟示
專家樓論 - 真「疫」市奇葩
2021/01/18
真「疫」市奇葩
一手市場 發展商 樓價 將軍澳 南豐 會德豐地產 日出康城 LP10 MONACO

下一篇文章

分拆兼送新股有吸引！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版