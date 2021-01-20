北水猛灌 港股良性循環起動

昨日港股出現資金狂潮，以破紀錄逾3,000億元成交破頂，創近兩年高位，資金湧入港股，預期港股短期走強。

股市是經濟的寒暑表，內地去年國內生產總值（GDP）突破百萬億里程碑，更訂下2035年經濟規模倍翻的

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