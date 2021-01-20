  • 16°C
香港時間 : 2021120日 (週三) 03:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北水猛灌 港股良性循環起動

名家專欄 2021/01/20

分享：

昨日港股出現資金狂潮，以破紀錄逾3,000億元成交破頂，創近兩年高位，資金湧入港股，預期港股短期走強。

股市是經濟的寒暑表，內地去年國內生產總值（GDP）突破百萬億里程碑，更訂下2035年經濟規模倍翻的

...

撰文 : 錢家鋒

欄名 : 透視中港美

相關文章

申洲價量齊升 體育強國帶挈
今日
申洲價量齊升 體育強國帶挈
君實走出去 盈利大躍進
今日
君實走出去 盈利大躍進

最新專欄文章

透視中港美 - 北水湧騰訊破頂 京東健康接力黑馬
2021/01/19
北水湧騰訊破頂 京東健康接力黑馬
【騰訊股價】北方買起騰訊創新高 捕捉接力科網股
2021/01/18
【騰訊股價】北方買起騰訊創新高 捕捉接力科網股
透視中港美 - A股慢牛加速 投資A股全攻略
2021/01/18
A股慢牛加速 投資A股全攻略
透視中港美 - 禁投令突襲小米 撈底待國家隊進擊
2021/01/16
禁投令突襲小米 撈底待國家隊進擊
【小米股價】小米股價愈跌愈深 國家隊護盤主力未出動
2021/01/15
【小米股價】小米股價愈跌愈深 國家隊護盤主力未出動
港股通 港股 恒生指數

上一篇文章

大銀碼新盤搶客 高成數免壓測樓按

下一篇文章

閱文渡過寒冬 業績今年翻身
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版