北水猛灌 港股良性循環起動 名家專欄 2021/01/20 分享： 昨日港股出現資金狂潮，以破紀錄逾3,000億元成交破頂，創近兩年高位，資金湧入港股，預期港股短期走強。 股市是經濟的寒暑表，內地去年國內生產總值（GDP）突破百萬億里程碑，更訂下2035年經濟規模倍翻的 ... 撰文 : 錢家鋒 欄名 : 透視中港美 相關文章 申洲價量齊升 體育強國帶挈 今日 申洲價量齊升 體育強國帶挈 君實走出去 盈利大躍進 今日 君實走出去 盈利大躍進 最新專欄文章 透視中港美 - 北水湧騰訊破頂 京東健康接力黑馬 2021/01/19 北水湧騰訊破頂 京東健康接力黑馬 【騰訊股價】北方買起騰訊創新高 捕捉接力科網股 2021/01/18 【騰訊股價】北方買起騰訊創新高 捕捉接力科網股 透視中港美 - A股慢牛加速 投資A股全攻略 2021/01/18 A股慢牛加速 投資A股全攻略 透視中港美 - 禁投令突襲小米 撈底待國家隊進擊 2021/01/16 禁投令突襲小米 撈底待國家隊進擊 【小米股價】小米股價愈跌愈深 國家隊護盤主力未出動 2021/01/15 【小米股價】小米股價愈跌愈深 國家隊護盤主力未出動 港股通 港股 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入