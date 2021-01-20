梁振英指特首或協商產生 會否成真？ 名家專欄 2021/01/20 分享： 正當中央擬改革選舉特首的選委會，前特首梁振英日前在訪問中，說了一句「若明天宣布特首改由協商產生」，旋即引起各方揣測。究竟CY的說法，會否成真？ 首先，大家要問，「協商」選特首，有否逼切性？ 選委鐵票僅略過 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 疫情破百 防疫措施將再延7天 2021/01/19 疫情破百 防疫措施將再延7天 有政戲 - 防疫研放寬陷兩難 政府日內拍板 2021/01/18 防疫研放寬陷兩難 政府日內拍板 有政戲 - 持BNO不准任公僕？ 消息：傳言不確 2021/01/15 持BNO不准任公僕？ 消息：傳言不確 有政戲 - 提早關商場？ 消息：政府暫無意實行 2021/01/14 提早關商場？ 消息：政府暫無意實行 有政戲 - 中央研政改「大手術」 立會選舉再押後？ 2021/01/13 中央研政改「大手術」 立會選舉再押後？ 政治 特首選舉 梁振英 曾俊華 英國 林鄭月娥 北京 選舉 基本法 一國兩制 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入