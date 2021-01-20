梁振英指特首或協商產生 會否成真？

正當中央擬改革選舉特首的選委會，前特首梁振英日前在訪問中，說了一句「若明天宣布特首改由協商產生」，旋即引起各方揣測。究竟CY的說法，會否成真？

首先，大家要問，「協商」選特首，有否逼切性？

選委鐵票僅略過

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