分拆兼送新股有吸引！ 名家專欄 02:30 2021/01/20 分享： 香港疫情高居不下失業率升至6.6%見十六年新高之際，港股卻由於北水大量南下進一步走強，恒指一度直迫三萬點大關，收市仍升七百七十九點即2.7%，成交高達三千億元。與此同時，內地股市則在高位回吐，上證指數 ... 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 今年首選超額抵達目標價！ 2021/01/19 今年首選超額抵達目標價！ 大牛股突變細價股！ 2021/01/15 大牛股突變細價股！ 投資坐標 - 保證每年逾十厘股息！ 2021/01/13 保證每年逾十厘股息！ 投資坐標 - 寒冷天氣受惠股！ 2021/01/12 寒冷天氣受惠股！ 抗疫連鎖店趁回吐吸納 2021/01/08 抗疫連鎖店趁回吐吸納 雅各臣科研製藥（02633） 利民實業（00229） 川河集團（00281） 濱海投資（02886） 鴻興印刷（00450） 鷹美(國際)（02368） 震雄集團（00057） 騰訊控股（00700） 旭輝控股集團（00884） 禹洲集團（01628） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入