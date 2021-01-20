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分拆兼送新股有吸引！

名家專欄 02:30 2021/01/20

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香港疫情高居不下失業率升至6.6%見十六年新高之際，港股卻由於北水大量南下進一步走強，恒指一度直迫三萬點大關，收市仍升七百七十九點即2.7%，成交高達三千億元。與此同時，內地股市則在高位回吐，上證指數

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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