【港股大時代】當港股ETF也漲停板 恒指3萬點非阻力 名家專欄 13:28 2021/01/20 分享： 港股昨在逾3,000億大成交配合下大升近800點，恒指今早繼續上闖，一度試闖30000點大關。港股其後升幅稍收窄，驟看3萬點成港股短綫阻力位，但內地北水汹湧來港勢不可擋，恒指3萬關絶非重大阻力，突破向上料亦不用等得太久。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 北水猛灌 港股良性循環起動 今日 北水猛灌 港股良性循環起動 透視中港美 - 北水湧騰訊破頂 京東健康接力黑馬 2021/01/19 北水湧騰訊破頂 京東健康接力黑馬 【騰訊股價】北水買起騰訊創新高 捕捉接力科網股 2021/01/18 【騰訊股價】北水買起騰訊創新高 捕捉接力科網股 透視中港美 - A股慢牛加速 投資A股全攻略 2021/01/18 A股慢牛加速 投資A股全攻略 透視中港美 - 禁投令突襲小米 撈底待國家隊進擊 2021/01/16 禁投令突襲小米 撈底待國家隊進擊 人民幣 恒生指數 H股 A股 港股 基金 ETF 京東健康（06618） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入