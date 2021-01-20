【港股大時代】當港股ETF也漲停板 恒指3萬點非阻力

港股昨在逾3,000億大成交配合下大升近800點，恒指今早繼續上闖，一度試闖30000點大關。港股其後升幅稍收窄，驟看3萬點成港股短綫阻力位，但內地北水汹湧來港勢不可擋，恒指3萬關絶非重大阻力，突破向上料亦不用等得太久。

...