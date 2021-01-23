特朗普醞釀另起爐灶 共和黨頭痕 國際 08:05 2021/01/23 分享： 特朗普（Donald Trump）的總統任期正式結束，對新聞界人士來講，真是別有一番感受。相比起以往的美國總統，特朗普說話的出位程度完全處於不同層次，帶來無盡的新聞點子，繼任的拜登論話題性輸前任不止9條街。特朗普卸任後，當然無意就此淡出於眾人視線，而他有意組黨的新聞，倍受關注。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 反疫苗運動源於公眾不信任 破解陰謀論助普及接種 2021/01/22 反疫苗運動源於公眾不信任 破解陰謀論助普及接種 華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 2021/01/19 華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 Signal真是私隱鬥士？ 只怕世上無免費午餐 2021/01/19 Signal真是私隱鬥士？ 只怕世上無免費午餐 【拜登就職】耶倫任財長難左右聯儲局 幣策料續易鬆難緊 2021/01/17 【拜登就職】耶倫任財長難左右聯儲局 幣策料續易鬆難緊 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 2021/01/18 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 最新專欄文章 歐中關係走向 全看誰人接班默克爾 2021/01/20 歐中關係走向 全看誰人接班默克爾 華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 2021/01/19 華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 Signal真是私隱鬥士？ 只怕世上無免費午餐 2021/01/19 Signal真是私隱鬥士？ 只怕世上無免費午餐 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 2021/01/18 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 【拜登就職】重塑美國領導地位 恐知易行難 2021/01/17 【拜登就職】重塑美國領導地位 恐知易行難 政治 特朗普 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入