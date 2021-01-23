特朗普醞釀另起爐灶 共和黨頭痕

特朗普（Donald Trump）的總統任期正式結束，對新聞界人士來講，真是別有一番感受。相比起以往的美國總統，特朗普說話的出位程度完全處於不同層次，帶來無盡的新聞點子，繼任的拜登論話題性輸前任不止9條街。特朗普卸任後，當然無意就此淡出於眾人視線，而他有意組黨的新聞，倍受關注。

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