阿里蝴蝶效應 炒起醫療科技股？

港股連續兩個交易日在逾3,000億元大成交配合下勁升，恒指昨繼續上闖，蓄勢衝擊30000點大關。除龍頭科技股ATMXJ仍舊領漲外，醫療科技股昨成另一矚目市場板塊，相信與阿里巴巴（09988）監管疑慮稍

...