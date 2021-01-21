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阿里蝴蝶效應 炒起醫療科技股？

名家專欄 2021/01/21

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港股連續兩個交易日在逾3,000億元大成交配合下勁升，恒指昨繼續上闖，蓄勢衝擊30000點大關。除龍頭科技股ATMXJ仍舊領漲外，醫療科技股昨成另一矚目市場板塊，相信與阿里巴巴（09988）監管疑慮稍

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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