阿里蝴蝶效應 炒起醫療科技股？ 名家專欄 2021/01/21 分享： 港股連續兩個交易日在逾3,000億元大成交配合下勁升，恒指昨繼續上闖，蓄勢衝擊30000點大關。除龍頭科技股ATMXJ仍舊領漲外，醫療科技股昨成另一矚目市場板塊，相信與阿里巴巴（09988）監管疑慮稍 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 飛鶴展翅 大行唱好 今日 飛鶴展翅 大行唱好 最新專欄文章 【港股大時代】當港股ETF也漲停板 恒指3萬點非阻力 2021/01/20 【港股大時代】當港股ETF也漲停板 恒指3萬點非阻力 透視中港美 - 北水猛灌 港股良性循環起動 2021/01/20 北水猛灌 港股良性循環起動 透視中港美 - 北水湧騰訊破頂 京東健康接力黑馬 2021/01/19 北水湧騰訊破頂 京東健康接力黑馬 【騰訊股價】北水買起騰訊創新高 捕捉接力科網股 2021/01/18 【騰訊股價】北水買起騰訊創新高 捕捉接力科網股 透視中港美 - A股慢牛加速 投資A股全攻略 2021/01/18 A股慢牛加速 投資A股全攻略 恒生指數 港股 北水流入 醫藥股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入