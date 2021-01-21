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北水湧港股熱度解密

名家專欄 2021/01/21

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北水大舉湧港，內地投資者有何看法、媒體如何報道及券商的關注，都引起本港投資者的興趣。據Wind資訊系統收錄，內地財經媒體昨超過200條港股新聞，超過平時水平，除了簡單的報道異動股、市況評述，亦關注火爆

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撰文 : 曾桂芬
譚志偉

欄名 : 交易講場

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