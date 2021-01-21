北水湧港股熱度解密 名家專欄 2021/01/21 分享： 北水大舉湧港，內地投資者有何看法、媒體如何報道及券商的關注，都引起本港投資者的興趣。據Wind資訊系統收錄，內地財經媒體昨超過200條港股新聞，超過平時水平，除了簡單的報道異動股、市況評述，亦關注火爆 ... 撰文 : 曾桂芬 譚志偉 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 拆解港股3千億成交 北水持續看1關鍵 2021/01/20 拆解港股3千億成交 北水持續看1關鍵 交易講場 - 內地名牌股群集 北水強勢望持續 2021/01/19 內地名牌股群集 北水強勢望持續 交易講場 - 「短視頻第一股」 快手3大亮點受捧 2021/01/18 「短視頻第一股」 快手3大亮點受捧 交易講場 - 環球車業芯片荒 又關美制裁中國事？ 2021/01/16 環球車業芯片荒 又關美制裁中國事？ 交易講場 - WhatsApp用戶出走 fb股價反而硬淨？ 2021/01/15 WhatsApp用戶出走 fb股價反而硬淨？ 金融 港股 A股 ETF 港股通 中國 香港 產品 基金 新經濟 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入