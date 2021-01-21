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細價樓帶動升市 二手爆發破頂潮?

名家專欄 14:00 2021/01/21

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踏入2021年多個細價屋苑造價接連破頂，給市場的信息是，剛性需求持續強勁，樓市進一步走出疫情的困擾。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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