細價樓帶動升市 二手爆發破頂潮? 名家專欄 14:00 2021/01/21 分享： 踏入2021年多個細價屋苑造價接連破頂，給市場的信息是，剛性需求持續強勁，樓市進一步走出疫情的困擾。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手旺市早臨 後市仍然添憂 2021/01/16 二手旺市早臨 後市仍然添憂 真「疫」市奇葩 2021/01/18 真「疫」市奇葩 確診又破百 中斷小陽春？ 2021/01/19 確診又破百 中斷小陽春？ 最新專欄文章 專家樓論 - 10大屋苑影響力減退？ 今日 10大屋苑影響力減退？ 專家樓論 - 新盤賣樓量減 冀細水長流 2021/01/20 新盤賣樓量減 冀細水長流 專家樓論 - 大銀碼新盤搶客 高成數免壓測樓按 2021/01/20 大銀碼新盤搶客 高成數免壓測樓按 專家樓論 - 發展商趁旺市火速推盤 背後三大思量 2021/01/19 發展商趁旺市火速推盤 背後三大思量 專家樓論 - 確診又破百 中斷小陽春？ 2021/01/19 確診又破百 中斷小陽春？ 二手市場 物業市場 物業買賣 樓價 成交 沙田 淘大花園 沙田第一城 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入