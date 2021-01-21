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核心區舖位成交增的啟示

名家專欄 13:18 2021/01/21

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核心零售區罕有一連錄得數宗舖位成交，近一年舖位大減價，卻不在核心區出現，回報率亦未見吸引，可見投資者睇長線，評估半年後舖市樂觀。

...

欄名 : 樓市分析

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