核心區舖位成交增的啟示 名家專欄 13:18 2021/01/21 分享： 核心零售區罕有一連錄得數宗舖位成交，近一年舖位大減價，卻不在核心區出現，回報率亦未見吸引，可見投資者睇長線，評估半年後舖市樂觀。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 舖位反彈訊號已經出現？ 2021/01/06 舖位反彈訊號已經出現？ 老人院舖高息回報 有辣有唔辣 2021/01/14 老人院舖高息回報 有辣有唔辣 200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？ 2021/01/20 200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？ 最新專欄文章 200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？ 2021/01/20 200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？ MONACO熱賣可帶動新盤銷情？ 2021/01/19 MONACO熱賣可帶動新盤銷情？ 當譚仔進駐海港城…… 2021/01/18 當譚仔進駐海港城…… 鑽石山站上蓋靚地變綠置居 資源傾斜公屋戶 2021/01/15 鑽石山站上蓋靚地變綠置居 資源傾斜公屋戶 老人院舖高息回報 有辣有唔辣 2021/01/14 老人院舖高息回報 有辣有唔辣 商舖 銅鑼灣 尖沙咀 旺角 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入