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新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後

名家專欄 14:00 2021/01/22

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一、二手樓旺市皆提早來臨，新盤更有價有市，加上股市氣氛造好，恒指一度升破3萬點關口，對整體投資氣氛亦有推動作用，短期內新盤百花齊放，爆發搶購潮。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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