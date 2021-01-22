騰訊首闖700元關 拆解北水定價權 名家專欄 2021/01/22 分享： 北水連續3個交易日錄逾200億元淨流入後，昨稍減至約170億元，仍推動恒指一度試穿30000點大關。內媒廣泛報道北水現已佔港股逾三成交投，而北水愛股接近全綫跑贏大市，認定北水已穩控港股定價權。 筆者認同 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 京東集團先買 等拆物流上市 今日 京東集團先買 等拆物流上市 最新專欄文章 【港股大時代】北水獨佔港股三成交投 穩奪港股定價權? 2021/01/21 【港股大時代】北水獨佔港股三成交投 穩奪港股定價權? 透視中港美 - 阿里蝴蝶效應 炒起醫療科技股？ 2021/01/21 阿里蝴蝶效應 炒起醫療科技股？ 【港股大時代】當港股ETF也漲停板 恒指3萬點非阻力 2021/01/20 【港股大時代】當港股ETF也漲停板 恒指3萬點非阻力 透視中港美 - 北水猛灌 港股良性循環起動 2021/01/20 北水猛灌 港股良性循環起動 透視中港美 - 北水湧騰訊破頂 京東健康接力黑馬 2021/01/19 北水湧騰訊破頂 京東健康接力黑馬 北水流入 港股 港股通 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入