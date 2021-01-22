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騰訊首闖700元關 拆解北水定價權

名家專欄 2021/01/22

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北水連續3個交易日錄逾200億元淨流入後，昨稍減至約170億元，仍推動恒指一度試穿30000點大關。內媒廣泛報道北水現已佔港股逾三成交投，而北水愛股接近全綫跑贏大市，認定北水已穩控港股定價權。

筆者認同

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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