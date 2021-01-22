  • 23°C
香港時間 : 2021122日 (週五) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北水大時代】內地港股熱最大挑戰 股民南下打新攤薄中籤率

名家專欄 13:25 2021/01/22

分享：

北水資金近日成為主宰港股的主要市場力量，北水今早初見縮手迹象，半日只錄得約33億元北水淨流入，較昨日同時段大減七成。港股即由高位急墮，恒指半日大跌1.5%，中午收報29480點。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 騰訊首闖700元關 拆解北水定價權
今日
騰訊首闖700元關 拆解北水定價權
【港股大時代】北水獨佔港股三成交投 穩奪港股定價權?
2021/01/21
【港股大時代】北水獨佔港股三成交投 穩奪港股定價權?
透視中港美 - 阿里蝴蝶效應 炒起醫療科技股？
2021/01/21
阿里蝴蝶效應 炒起醫療科技股？
【港股大時代】當港股ETF也漲停板 恒指3萬點非阻力
2021/01/20
【港股大時代】當港股ETF也漲停板 恒指3萬點非阻力
透視中港美 - 北水猛灌 港股良性循環起動
2021/01/20
北水猛灌 港股良性循環起動
美股 A股 港股 股票 互聯互通 集資 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988） 孖展 IPO

上一篇文章

新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後

下一篇文章

宅家時代盈喜股！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版