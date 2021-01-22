【北水大時代】內地港股熱最大挑戰 股民南下打新攤薄中籤率 名家專欄 13:25 2021/01/22 分享： 北水資金近日成為主宰港股的主要市場力量，北水今早初見縮手迹象，半日只錄得約33億元北水淨流入，較昨日同時段大減七成。港股即由高位急墮，恒指半日大跌1.5%，中午收報29480點。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊首闖700元關 拆解北水定價權 今日 騰訊首闖700元關 拆解北水定價權 【港股大時代】北水獨佔港股三成交投 穩奪港股定價權? 2021/01/21 【港股大時代】北水獨佔港股三成交投 穩奪港股定價權? 透視中港美 - 阿里蝴蝶效應 炒起醫療科技股？ 2021/01/21 阿里蝴蝶效應 炒起醫療科技股？ 【港股大時代】當港股ETF也漲停板 恒指3萬點非阻力 2021/01/20 【港股大時代】當港股ETF也漲停板 恒指3萬點非阻力 透視中港美 - 北水猛灌 港股良性循環起動 2021/01/20 北水猛灌 港股良性循環起動 美股 A股 港股 股票 互聯互通 集資 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988） 孖展 IPO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入