內地股民南下打新 快手勢破盡紀錄 名家專欄 2021/01/23 分享： 北水資金近日成為主宰港股的主要市場力量，北水昨初見縮手迹象，港股即由高位急墮，恒指大跌1.6%。北水稍為退潮，本港股民即嘗苦澀味，正好提醒市場北水湧港的投資機遇雖多，隨之而來的挑戰也不少。 拉闊一點看， ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 再鼎核心產品 快進入放量期 今日 再鼎核心產品 快進入放量期 最新專欄文章 【北水大時代】內地港股熱最大挑戰 股民南下打新攤薄中籤率 2021/01/22 【北水大時代】內地港股熱最大挑戰 股民南下打新攤薄中籤率 透視中港美 - 騰訊首闖700元關 拆解北水定價權 2021/01/22 騰訊首闖700元關 拆解北水定價權 【港股大時代】北水獨佔港股三成交投 穩奪港股定價權? 2021/01/21 【港股大時代】北水獨佔港股三成交投 穩奪港股定價權? 透視中港美 - 阿里蝴蝶效應 炒起醫療科技股？ 2021/01/21 阿里蝴蝶效應 炒起醫療科技股？ 【港股大時代】當港股ETF也漲停板 恒指3萬點非阻力 2021/01/20 【港股大時代】當港股ETF也漲停板 恒指3萬點非阻力 北水流入 港股 港股通 IPO 集資 互聯互通 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入