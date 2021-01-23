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內地股民南下打新 快手勢破盡紀錄

名家專欄 2021/01/23

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北水資金近日成為主宰港股的主要市場力量，北水昨初見縮手迹象，港股即由高位急墮，恒指大跌1.6%。北水稍為退潮，本港股民即嘗苦澀味，正好提醒市場北水湧港的投資機遇雖多，隨之而來的挑戰也不少。

拉闊一點看，

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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