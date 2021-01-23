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新盤試水温 定價逐見進取

名家專欄 14:00 2021/01/23

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今年首盤MONACO銷情報捷，為市場注下強心針，新盤定價亦較為進取，而加推單位亦逐步輕微加價，似有試水温之勢。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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