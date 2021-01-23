新盤試水温 定價逐見進取 名家專欄 14:00 2021/01/23 分享： 今年首盤MONACO銷情報捷，為市場注下強心針，新盤定價亦較為進取，而加推單位亦逐步輕微加價，似有試水温之勢。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 發展商趁旺市火速推盤 背後三大思量 2021/01/19 發展商趁旺市火速推盤 背後三大思量 大銀碼新盤搶客 高成數免壓測樓按 2021/01/20 大銀碼新盤搶客 高成數免壓測樓按 MONACO熱賣可帶動新盤銷情？ 2021/01/19 MONACO熱賣可帶動新盤銷情？ 新盤賣樓量減 冀細水長流 2021/01/20 新盤賣樓量減 冀細水長流 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 2021/01/22 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 2021/01/22 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 專家樓論 - 租轉買或成新客源 2021/01/22 租轉買或成新客源 專家樓論 - 細價樓帶動升市 二手爆發破頂潮? 2021/01/21 細價樓帶動升市 二手爆發破頂潮? 專家樓論 - 10大屋苑影響力減退？ 2021/01/21 10大屋苑影響力減退？ 專家樓論 - 新盤賣樓量減 冀細水長流 2021/01/20 新盤賣樓量減 冀細水長流 一手市場 加推單位 MONACO EIGHT STAR STREET Silversands 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入