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北水燃起散戶熱情 升市入直路

名家專欄 2021/01/25

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北水全程簇擁下，港股上周短暫突破30000點大關，雖然周五急回近500點，恒指全周仍大升逾870點或3.1%。

港股破位上闖，動力源於北水已毋庸置疑。新年過後北水連續第3個星期大舉流入，上周淨買盤近

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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