北水燃起散戶熱情 升市入直路 名家專欄 2021/01/25 分享： 北水全程簇擁下，港股上周短暫突破30000點大關，雖然周五急回近500點，恒指全周仍大升逾870點或3.1%。 港股破位上闖，動力源於北水已毋庸置疑。新年過後北水連續第3個星期大舉流入，上周淨買盤近 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 內地股民南下打新 快手勢破盡紀錄 2021/01/23 內地股民南下打新 快手勢破盡紀錄 【北水大時代】內地港股熱最大挑戰 股民南下打新攤薄中籤率 2021/01/22 【北水大時代】內地港股熱最大挑戰 股民南下打新攤薄中籤率 透視中港美 - 騰訊首闖700元關 拆解北水定價權 2021/01/22 騰訊首闖700元關 拆解北水定價權 【港股大時代】北水獨佔港股三成交投 穩奪港股定價權? 2021/01/21 【港股大時代】北水獨佔港股三成交投 穩奪港股定價權? 透視中港美 - 阿里蝴蝶效應 炒起醫療科技股？ 2021/01/21 阿里蝴蝶效應 炒起醫療科技股？ 北水流入 港股 盈富基金（02800） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入