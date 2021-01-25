北水燃起散戶熱情 升市入直路

北水全程簇擁下，港股上周短暫突破30000點大關，雖然周五急回近500點，恒指全周仍大升逾870點或3.1%。

港股破位上闖，動力源於北水已毋庸置疑。新年過後北水連續第3個星期大舉流入，上周淨買盤近

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