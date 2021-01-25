二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 名家專欄 10:00 2021/01/25 分享： 春節前樓市熱度持續，一二手市場交投均暢旺，二手市場甚至開始出現業主反價情況，在股市暢旺帶動下，近期市場氣氛的確明顯轉好，但二手距離全面反彈仍然有待觀察。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 2020/10/31 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 2020/12/02 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 2020/12/29 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 最新專欄文章 這個冬天不太冷 發展商追吃「新盤氣流」 今日 這個冬天不太冷 發展商追吃「新盤氣流」 核心區舖位成交增的啟示 2021/01/21 核心區舖位成交增的啟示 200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？ 2021/01/20 200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？ MONACO熱賣可帶動新盤銷情？ 2021/01/19 MONACO熱賣可帶動新盤銷情？ 當譚仔進駐海港城…… 2021/01/18 當譚仔進駐海港城…… 失業 二手市場 疫情 樓價 失業率 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入