  • 19°C
香港時間 : 2021125日 (週一) 10:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

二手旺氣擴散  何時可以全面反彈？  

名家專欄 10:00 2021/01/25

分享：

春節前樓市熱度持續，一二手市場交投均暢旺，二手市場甚至開始出現業主反價情況，在股市暢旺帶動下，近期市場氣氛的確明顯轉好，但二手距離全面反彈仍然有待觀察。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素
2020/10/31
私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素
先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅　帶動一手樓價飆升
2020/12/02
先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅　帶動一手樓價飆升
私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號
2020/12/29
私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號

最新專欄文章

這個冬天不太冷 發展商追吃「新盤氣流」
今日
這個冬天不太冷 發展商追吃「新盤氣流」
核心區舖位成交增的啟示
2021/01/21
核心區舖位成交增的啟示
200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？
2021/01/20
200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？
MONACO熱賣可帶動新盤銷情？
2021/01/19
MONACO熱賣可帶動新盤銷情？
當譚仔進駐海港城……
2021/01/18
當譚仔進駐海港城……
失業 二手市場 疫情 樓價 失業率

下一篇文章

這個冬天不太冷 發展商追吃「新盤氣流」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版