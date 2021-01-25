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【新股IPO】快手明招股勢成凍資王 港股短綫升勢受限制?

名家專欄 13:22 2021/01/25

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港股在各路資金簇擁下今早勁彈逾600點，恒指再破3萬點大關向上。惟資金面即將迎來挑戰，快手 （新上市編號：01024） 為首的多隻熱門新股本周撞期招股，估計凍資逾萬億元。市場傳統智慧是熱爆新股抽乾市場資金，港股短綫難有表現。

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欄名 : 透視中港美

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