【新股IPO】快手明招股勢成凍資王 港股短綫升勢受限制? 名家專欄 13:22 2021/01/25 分享： 港股在各路資金簇擁下今早勁彈逾600點，恒指再破3萬點大關向上。惟資金面即將迎來挑戰，快手 （新上市編號：01024） 為首的多隻熱門新股本周撞期招股，估計凍資逾萬億元。市場傳統智慧是熱爆新股抽乾市場資金，港股短綫難有表現。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 北水燃起散戶熱情 升市入直路 今日 北水燃起散戶熱情 升市入直路 透視中港美 - 內地股民南下打新 快手勢破盡紀錄 2021/01/23 內地股民南下打新 快手勢破盡紀錄 【北水大時代】內地港股熱最大挑戰 股民南下打新攤薄中籤率 2021/01/22 【北水大時代】內地港股熱最大挑戰 股民南下打新攤薄中籤率 透視中港美 - 騰訊首闖700元關 拆解北水定價權 2021/01/22 騰訊首闖700元關 拆解北水定價權 【港股大時代】北水獨佔港股三成交投 穩奪港股定價權? 2021/01/21 【港股大時代】北水獨佔港股三成交投 穩奪港股定價權? 生物科技 H股 港股 醫渡科技（02158） 農夫山泉（09633） 恒生指數 成交 吸資 集資 IPO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入