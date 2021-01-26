熱門新股料凍資萬億 抽不散升市 名家專欄 2021/01/26 分享： 港股在各路資金簇擁下昨勁彈逾700點，恒指再破3萬點大關向上。惟資金面即將迎來挑戰，快手（新上市編號：01024）為首的多隻熱門新股本周撞期招股，估計凍資逾萬億元。市場傳統智慧是熱爆新股抽乾市場資金， ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 康方趁跌吸納 快邁入收成期 今日 康方趁跌吸納 快邁入收成期 最新專欄文章 【新股IPO】快手明招股勢成凍資王 港股短綫升勢受限制? 2021/01/25 【新股IPO】快手明招股勢成凍資王 港股短綫升勢受限制? 透視中港美 - 北水燃起散戶熱情 升市入直路 2021/01/25 北水燃起散戶熱情 升市入直路 透視中港美 - 內地股民南下打新 快手勢破盡紀錄 2021/01/23 內地股民南下打新 快手勢破盡紀錄 【北水大時代】內地港股熱最大挑戰 股民南下打新攤薄中籤率 2021/01/22 【北水大時代】內地港股熱最大挑戰 股民南下打新攤薄中籤率 透視中港美 - 騰訊首闖700元關 拆解北水定價權 2021/01/22 騰訊首闖700元關 拆解北水定價權 港股 港股通 A股 石油石化股 IPO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入