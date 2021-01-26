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熱門新股料凍資萬億 抽不散升市

名家專欄 2021/01/26

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港股在各路資金簇擁下昨勁彈逾700點，恒指再破3萬點大關向上。惟資金面即將迎來挑戰，快手（新上市編號：01024）為首的多隻熱門新股本周撞期招股，估計凍資逾萬億元。市場傳統智慧是熱爆新股抽乾市場資金，

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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