樓市對疫情已產生「抗體」 名家專欄 14:00 2021/01/26 分享： 第四波疫情持續爆發，惟對二手樓市未見明顯衝擊，仍見一家大細睇樓。而過去一年疫情，二手樓價亦只是微跌0.5%，樓價未見大跌，關鍵是樓價只升不跌期望仍未逆轉，惟恐遲買更貴，加快入市決定。 ... 欄名 : 專家樓論 相關文章 賣樓也要平衡風險 2021/01/13 賣樓也要平衡風險 二手旺市早臨 後市仍然添憂 2021/01/16 二手旺市早臨 後市仍然添憂 10大屋苑影響力減退？ 2021/01/21 10大屋苑影響力減退？ 細價樓帶動升市 二手爆發破頂潮? 2021/01/21 細價樓帶動升市 二手爆發破頂潮? 二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 2021/01/25 二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 最新專欄文章 專家樓論 - 賣地收入 大失預算 今日 賣地收入 大失預算 專家樓論 - 2008年的措手不及 2021/01/25 2008年的措手不及 專家樓論 - 新盤試水温 定價逐見進取 2021/01/23 新盤試水温 定價逐見進取 專家樓論 - 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 2021/01/22 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 專家樓論 - 租轉買或成新客源 2021/01/22 租轉買或成新客源 二手市場 成交 樓價 CCL 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入