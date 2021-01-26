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樓市對疫情已產生「抗體」

名家專欄 14:00 2021/01/26

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第四波疫情持續爆發，惟對二手樓市未見明顯衝擊，仍見一家大細睇樓。而過去一年疫情，二手樓價亦只是微跌0.5%，樓價未見大跌，關鍵是樓價只升不跌期望仍未逆轉，惟恐遲買更貴，加快入市決定。

...

欄名 : 專家樓論

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