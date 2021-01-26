麵粉貴麵包難平 新盤定價會更進取？ 名家專欄 12:46 2021/01/26 分享： 馬鞍山SILVERSANDS 日前公布首張價單，雖然定價頗為進取，但礙於當年投地成本不菲，其實利潤空間亦有限，預計稍後推出更優質的大單位時，發展商的定價會更為進取。 ... 欄名 : 樓市分析 資料提供 : 趨勢分析, 名家專欄 相關文章 大銀碼新盤搶客 高成數免壓測樓按 2021/01/20 大銀碼新盤搶客 高成數免壓測樓按 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 2021/01/22 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 新盤試水温 定價逐見進取 2021/01/23 新盤試水温 定價逐見進取 最新專欄文章 二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 2021/01/25 二手旺氣擴散 何時可以全面反彈？ 這個冬天不太冷 發展商追吃「新盤氣流」 2021/01/25 這個冬天不太冷 發展商追吃「新盤氣流」 核心區舖位成交增的啟示 2021/01/21 核心區舖位成交增的啟示 200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？ 2021/01/20 200萬買迷你舖 真的貪厘印費平？ MONACO熱賣可帶動新盤銷情？ 2021/01/19 MONACO熱賣可帶動新盤銷情？ 一手市場 Silversands 發展商 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入