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麵粉貴麵包難平 新盤定價會更進取？

名家專欄 12:46 2021/01/26

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馬鞍山SILVERSANDS 日前公布首張價單，雖然定價頗為進取，但礙於當年投地成本不菲，其實利潤空間亦有限，預計稍後推出更優質的大單位時，發展商的定價會更為進取。

...

欄名 : 樓市分析

資料提供 : 趨勢分析, 名家專欄

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