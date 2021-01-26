【騰訊股價】淡友鬥大媽 騰訊股價震盪未完（第二版）

（更新騰訊全日沽空金額及北水淨買盤數據）

港股上演「成也騰訊，敗也騰訊」行情，騰訊昨在北水洶湧下飆升逾一成後，今由紀錄高位急回逾7%。淡友大軍趁內地監管層為升市降温大力反撲，惟北水以近90億元破紀錄單日淨買盤迎敵，預示騰訊股價注定波動，短綫震盪或未完。

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