【騰訊股價】淡友鬥大媽 騰訊股價震盪未完（第二版） 名家專欄 18:45 2021/01/26 分享： （更新騰訊全日沽空金額及北水淨買盤數據）港股上演「成也騰訊，敗也騰訊」行情，騰訊昨在北水洶湧下飆升逾一成後，今由紀錄高位急回逾7%。淡友大軍趁內地監管層為升市降温大力反撲，惟北水以近90億元破紀錄單日淨買盤迎敵，預示騰訊股價注定波動，短綫震盪或未完。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 熱門新股料凍資萬億 抽不散升市 今日 熱門新股料凍資萬億 抽不散升市 【新股IPO】快手明招股勢成凍資王 港股短綫升勢受限制? 2021/01/25 【新股IPO】快手明招股勢成凍資王 港股短綫升勢受限制? 透視中港美 - 北水燃起散戶熱情 升市入直路 2021/01/25 北水燃起散戶熱情 升市入直路 透視中港美 - 內地股民南下打新 快手勢破盡紀錄 2021/01/23 內地股民南下打新 快手勢破盡紀錄 【北水大時代】內地港股熱最大挑戰 股民南下打新攤薄中籤率 2021/01/22 【北水大時代】內地港股熱最大挑戰 股民南下打新攤薄中籤率 逆回購 中國人民銀行 成交 吸資 港股通 北水流入 回購 沽空 港股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入