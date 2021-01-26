【騰訊股價】騰訊沽空創新高 淡友反撲股價勢波動 名家專欄 12:59 2021/01/26 分享： 港股上演「成也騰訊，敗也騰訊」行情，騰訊昨在北水洶湧下飆升逾一成後，今早由紀錄高位急回逾6%。內地監管層試圖為中港股大升市降温，加上淡友乘勢大力反撲，騰訊股價注定波動，短綫震盪料未完。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 熱門新股料凍資萬億 抽不散升市 今日 熱門新股料凍資萬億 抽不散升市 【新股IPO】快手明招股勢成凍資王 港股短綫升勢受限制? 2021/01/25 【新股IPO】快手明招股勢成凍資王 港股短綫升勢受限制? 透視中港美 - 北水燃起散戶熱情 升市入直路 2021/01/25 北水燃起散戶熱情 升市入直路 透視中港美 - 內地股民南下打新 快手勢破盡紀錄 2021/01/23 內地股民南下打新 快手勢破盡紀錄 【北水大時代】內地港股熱最大挑戰 股民南下打新攤薄中籤率 2021/01/22 【北水大時代】內地港股熱最大挑戰 股民南下打新攤薄中籤率 逆回購 中國人民銀行 成交 吸資 港股通 北水流入 回購 沽空 港股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入