騰訊好淡對決 北水沽空同創新高 名家專欄 2021/01/27 分享： 港股上演「成也騰訊，敗也騰訊」行情，騰訊（00700）周一在北水洶湧下急升逾一成，昨由紀錄高位急回逾7%。淡友大軍趁內地監管層為升市降溫大力反撲，惟北水以近90億元破紀錄單日淨買盤迎敵，預示騰訊股價注 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 京東估值增 分拆子公司 今日 京東估值增 分拆子公司 最新專欄文章 【騰訊股價】淡友鬥大媽 騰訊股價震盪未完（第二版） 2021/01/26 【騰訊股價】淡友鬥大媽 騰訊股價震盪未完（第二版） 透視中港美 - 熱門新股料凍資萬億 抽不散升市 2021/01/26 熱門新股料凍資萬億 抽不散升市 【新股IPO】快手明招股勢成凍資王 港股短綫升勢受限制? 2021/01/25 【新股IPO】快手明招股勢成凍資王 港股短綫升勢受限制? 透視中港美 - 北水燃起散戶熱情 升市入直路 2021/01/25 北水燃起散戶熱情 升市入直路 透視中港美 - 內地股民南下打新 快手勢破盡紀錄 2021/01/23 內地股民南下打新 快手勢破盡紀錄 人民幣 回購 證監會 期權 北水流入 港股通 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入