騰訊好淡對決 北水沽空同創新高

港股上演「成也騰訊，敗也騰訊」行情，騰訊（00700）周一在北水洶湧下急升逾一成，昨由紀錄高位急回逾7%。淡友大軍趁內地監管層為升市降溫大力反撲，惟北水以近90億元破紀錄單日淨買盤迎敵，預示騰訊股價注

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