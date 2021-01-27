帝御．嵐天定價進取 細單位仍具優勢 名家專欄 14:00 2021/01/27 分享： 新盤戰不斷升温，剛加入戰團的屯門帝御．嵐天，疫市推盤定價進取，相信主要是現市場細單位競爭少，上車門檻低，富有優勢。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤賣樓量減 冀細水長流 2021/01/20 新盤賣樓量減 冀細水長流 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 2021/01/22 新盤爆發搶購潮 旺市延至農曆年後 新盤試水温 定價逐見進取 2021/01/23 新盤試水温 定價逐見進取 最新專欄文章 專家樓論 - 商舖投資 博下半年反彈 今日 商舖投資 博下半年反彈 專家樓論 - 樓市對疫情已產生「抗體」 2021/01/26 樓市對疫情已產生「抗體」 專家樓論 - 賣地收入 大失預算 2021/01/26 賣地收入 大失預算 專家樓論 - 2008年的措手不及 2021/01/25 2008年的措手不及 專家樓論 - 新盤試水温 定價逐見進取 2021/01/23 新盤試水温 定價逐見進取 一手市場 發展商 帝御 香港小輪 帝國集團 帝御‧金灣 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入