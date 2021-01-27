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帝御．嵐天定價進取 細單位仍具優勢

名家專欄 14:00 2021/01/27

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新盤戰不斷升温，剛加入戰團的屯門帝御．嵐天，疫市推盤定價進取，相信主要是現市場細單位競爭少，上車門檻低，富有優勢。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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