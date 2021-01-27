港人大打國藥 林鄭力爭供港 購3疫苗貨未到 港府要謀後着 名家專欄 2021/01/27 分享： 香港和澳門的人大政協代表，當中不乏知名人士，日前分別到深圳和珠海打國藥疫苗，以準備3月赴京開會，這反映各方對此疫苗很具信心；港府正向中央爭取國藥疫苗來港，但能否成事，最重要是藥廠的科學數據。 能否成事 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 歐或限疫苗出口 梁卓偉籲「追緊些」 今日 歐或限疫苗出口 梁卓偉籲「追緊些」 BioNTech倡注射後 觀察30分鐘 今日 BioNTech倡注射後 觀察30分鐘 最新專欄文章 有政戲 - 禁晚市堂食限聚 今宣布再延7天 2021/01/26 禁晚市堂食限聚 今宣布再延7天 有政戲 - 總結圍封經驗 果欄會否成新目標？ 2021/01/25 總結圍封經驗 果欄會否成新目標？ 有政戲 - 政府業界商復業 消息：視疫情走勢 2021/01/22 政府業界商復業 消息：視疫情走勢 有政戲 - DQ抗爭派區議員 新春後火速通過？ 2021/01/21 DQ抗爭派區議員 新春後火速通過？ 有政戲 - 梁振英指特首或協商產生 會否成真？ 2021/01/20 梁振英指特首或協商產生 會否成真？ 傅流螢 疫苗 香港 林鄭月娥 世界衞生組織 副作用 李慧琼 譚耀宗 國藥控股（01099） 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入