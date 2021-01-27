港人大打國藥 林鄭力爭供港 購3疫苗貨未到 港府要謀後着

香港和澳門的人大政協代表，當中不乏知名人士，日前分別到深圳和珠海打國藥疫苗，以準備3月赴京開會，這反映各方對此疫苗很具信心；港府正向中央爭取國藥疫苗來港，但能否成事，最重要是藥廠的科學數據。

能否成事

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