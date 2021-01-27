  • 19°C
香港時間 : 2021127日 (週三) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港人大打國藥 林鄭力爭供港 購3疫苗貨未到 港府要謀後着

名家專欄 2021/01/27

分享：

香港和澳門的人大政協代表，當中不乏知名人士，日前分別到深圳和珠海打國藥疫苗，以準備3月赴京開會，這反映各方對此疫苗很具信心；港府正向中央爭取國藥疫苗來港，但能否成事，最重要是藥廠的科學數據。

能否成事

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

相關文章

歐或限疫苗出口 梁卓偉籲「追緊些」
今日
歐或限疫苗出口 梁卓偉籲「追緊些」
BioNTech倡注射後 觀察30分鐘
今日
BioNTech倡注射後 觀察30分鐘

最新專欄文章

有政戲 - 禁晚市堂食限聚 今宣布再延7天
2021/01/26
禁晚市堂食限聚 今宣布再延7天
有政戲 - 總結圍封經驗 果欄會否成新目標？
2021/01/25
總結圍封經驗 果欄會否成新目標？
有政戲 - 政府業界商復業 消息：視疫情走勢
2021/01/22
政府業界商復業 消息：視疫情走勢
有政戲 - DQ抗爭派區議員 新春後火速通過？
2021/01/21
DQ抗爭派區議員 新春後火速通過？
有政戲 - 梁振英指特首或協商產生 會否成真？
2021/01/20
梁振英指特首或協商產生 會否成真？
傅流螢 疫苗 香港 林鄭月娥 世界衞生組織 副作用 李慧琼 譚耀宗 國藥控股（01099） 疫情

上一篇文章

舊愛股有新機會！

下一篇文章

蘇格蘭人搞獨立 關乎民族尊嚴？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版