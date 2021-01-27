【人行收水】人行收水內地拆息急升 緊盯北水流量 名家專欄 13:12 2021/01/27 分享： 人民銀行收水遏抑A股市炒風明顯，今日續由市場淨回籠1,000億元，3日收水近4,200億元，令內地銀根急收緊。水源漸減，A股連續第二日偏軟，港股昨急跌逾700點後，今早反彈動力亦受限制。北水今早湧港不減反增，能否持續為港股短綫後向關鍵。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊好淡對決 北水沽空同創新高 今日 騰訊好淡對決 北水沽空同創新高 【騰訊股價】淡友鬥大媽 騰訊股價震盪未完（第二版） 2021/01/26 【騰訊股價】淡友鬥大媽 騰訊股價震盪未完（第二版） 透視中港美 - 熱門新股料凍資萬億 抽不散升市 2021/01/26 熱門新股料凍資萬億 抽不散升市 【新股IPO】快手明招股勢成凍資王 港股短綫升勢受限制? 2021/01/25 【新股IPO】快手明招股勢成凍資王 港股短綫升勢受限制? 透視中港美 - 北水燃起散戶熱情 升市入直路 2021/01/25 北水燃起散戶熱情 升市入直路 經濟 逆回購 拆息 貨幣政策 A股 港股 股票 易綱 成交 孖展 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入