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【人行收水】人行收水內地拆息急升 緊盯北水流量

名家專欄 13:12 2021/01/27

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人民銀行收水遏抑A股市炒風明顯，今日續由市場淨回籠1,000億元，3日收水近4,200億元，令內地銀根急收緊。水源漸減，A股連續第二日偏軟，港股昨急跌逾700點後，今早反彈動力亦受限制。北水今早湧港不減反增，能否持續為港股短綫後向關鍵。

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欄名 : 透視中港美

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