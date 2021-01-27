【人行收水】人行收水內地拆息急升 緊盯北水流量

人民銀行收水遏抑A股市炒風明顯，今日續由市場淨回籠1,000億元，3日收水近4,200億元，令內地銀根急收緊。水源漸減，A股連續第二日偏軟，港股昨急跌逾700點後，今早反彈動力亦受限制。北水今早湧港不減反增，能否持續為港股短綫後向關鍵。

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