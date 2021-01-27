澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚 國際 18:23 2021/01/27 分享： Google、Facebook變成大得不能倒的巨企，可見破壞性創新的力量，兩大科企的主要產品──搜尋引擎及社交平台，顛覆分享及尋找資訊的方式。可是科企本身不生產資訊，更多時是挪用新聞機構生產的資訊，便能吸引用戶，坐享源源不絕廣告收入。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 2021/01/26 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 東京奧運不宜再拖 閉門作賽利多於弊 2021/01/25 東京奧運不宜再拖 閉門作賽利多於弊 特朗普醞釀另起爐灶 共和黨頭痕 2021/01/23 特朗普醞釀另起爐灶 共和黨頭痕 歐中關係走向 全看誰人接班默克爾 2021/01/20 歐中關係走向 全看誰人接班默克爾 Signal真是私隱鬥士？ 只怕世上無免費午餐 2021/01/19 Signal真是私隱鬥士？ 只怕世上無免費午餐 最新專欄文章 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 2021/01/26 蘇格蘭希望再次獨立公投 合情卻不合理 東京奧運不宜再拖 閉門作賽利多於弊 2021/01/25 東京奧運不宜再拖 閉門作賽利多於弊 特朗普醞釀另起爐灶 共和黨頭痕 2021/01/23 特朗普醞釀另起爐灶 共和黨頭痕 歐中關係走向 全看誰人接班默克爾 2021/01/20 歐中關係走向 全看誰人接班默克爾 華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 2021/01/19 華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 社交平台 壟斷 Facebook Google 澳洲 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入