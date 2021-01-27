澳洲迫科企與傳媒分利 恐惹全球仿傚

Google、Facebook變成大得不能倒的巨企，可見破壞性創新的力量，兩大科企的主要產品──搜尋引擎及社交平台，顛覆分享及尋找資訊的方式。可是科企本身不生產資訊，更多時是挪用新聞機構生產的資訊，便能吸引用戶，坐享源源不絕廣告收入。

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